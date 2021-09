Cagliari, c’è la firma di Mazzarri: l’ex Torino ritorna in Serie A

L'ex tecnico granata dopo un anno e mezzo è pronto a tornare in panchina

Aggiornamento ore 21.31 - Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, c'è la firma di Mazzarri con il Cagliari: ora manca veramente soltanto l'annuncio. Il tecnico ex Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter, Watford e Torino ha sposato il progetto del presidente sardo Giulini.

19.32 - Walter Mazzarri è a un passo dal ritorno in panchina. Il Cagliari l'ha scelto per il dopo Leonardo Semplici. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, l'ex tecnico granata è ai dettagli con il club sardo. Per Mazzarri sarebbe la prima esperienza dopo le dimissioni rassegnate a inizio 2020 al Torino.