Diciannove punti

A tredici giornate dalla fine del campionato si possono cominciare a fare proiezioni dei punti necessari per i piazzamenti utili per l'Europa. Per il settimo posto la media sarà molto simile a quella delle scorse stagioni e si attesterà intorno ai 60/62 punti. Un traguardo che la squadra di quest'anno non sembra in grado di raggiungere: non è realistico immaginare di incamerare ulteriori 24/26 punti quando finora se ne sono ottenuti complessivamente 36. Un discorso diverso invece si può fare per l'ottava posizione, che potrebbe garantire l'accesso in Conference. Le buone prestazioni delle italiane in coppa rendono realistico un piazzamento dell'Italia al primo o secondo posto del ranking continentale. Alla quinta classificata del nostro campionato potrebbe quindi spettare uno dei nuovi posti generati dalla Champions extra-large, portando a otto il numero di compagini nazionali che si cimenteranno nelle prossime competizioni europee. Per raggiungere l'ottava piazza sarà necessario un totale di punti leggermente inferiore a quello dei cinque campionati scorsi: invece di 57/58 dovrebbe attestarsi a quota 54/55.

Il Toro deve quindi mirare a raccogliere almeno 19 punti da qui alla fine della stagione per sperare in una qualificazione europea (comunque non garantita). Nonostante le occasioni perse, si tratta di un traguardo ancora alla portata della squadra di Juric. La media punti nelle 25 gare disputate finora è di 1,44 e, se mantenuta fino alla fine, garantirebbe circa 18 punti aggiuntivi per un totale compreso tra i 54 e 55. Chiaro che un'occhiata alle partite ancora da disputare porta a considerazioni poco ottimistiche. Nelle prossime tredici gare il Toro affronterà solo cinque formazioni che al momento lo seguono in classifica (Udinese, Monza, Empoli, Frosinone e Verona), mentre le altre lo vedranno opposto a squadre che lo precedono. In sintesi il Toro deve ancora affrontare le otto migliori della classe, ed in particolare le prime tre contro le quali nel girone d'andata ha fatto zero punti segnando zero reti e subendone ben 9. Mantenere la media punti attuale appare quindi un'impresa complicata e saranno cruciali le cinque partite con squadre meno quotate, in cui non saranno possibili altri passi falsi. A mantenere vivo il lumicino della speranza sono le prestazioni della squadra di Juric. Negli ultimi mesi il Toro ha giocato nel complesso gare solide, in cui si è sempre evidenziata la capacità di mettere in difficoltà tutti i tipi di avversari. La scelta di giocarsela a viso aperto con la Lazio non ha pagato in termini di risultato, ma denota un incoraggiante cambiamento di mentalità. Se la stessa aggressività e vis pugnandi fosse stata messa in campo con le medio-piccole, i punti in cascina sarebbero certamente di più.