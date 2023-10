L’aria che tira

La squadra ha pochi alibi per la sconfitta nel derby, e Juric stesso ha ammesso i suoi errori, chiarendo che le cose non vanno come aveva previsto e come avrebbero voluto i tifosi. Ad accentuare le critiche è anche il fatto che l'asticella delle ambizioni quest'anno è stata piazzata più in alto, e che ritrovarsi più o meno dove si era lo scorso anno acuisce i rimpianti. I problemi e le difficoltà del Toro attuale sono stati analizzati e sviscerati da commentatori molto più esperti di me, quindi evito di aggiungere altri commenti pletorici. Vedo pero' con inquietudine che si delinea una sorta di tiro al piccione. Soprattutto tra media non proprio innamorati del Toro (ma anche sui ritrovi dal vivo e online dei tifosi), i commenti si fanno sempre più taglienti e definitivi. Juric finalmente mostra il suo vero volto di allenatore ottuso e testardo, gli acquisti estivi sono tutti dei mezzi fallimenti voluti da lui. L'allenatore ha perso lo spogliatoio, i giocatori non sono all'altezza dell'obiettivo europeo. Insomma, piano piano si va delineando un approccio distruttivo a cui il derby perso fa da ottimo volano, alimentando le braci di frustrazioni che covavano da tempo. Questo atteggiamento è scusabile nei tifosi, reduci non dimentichiamo da 18 anni di mediocrità che hanno anestetizzato buona parte dei sostenitori granata e resa l'altra metà prona al pessimismo più nero.

Meno comprensibile è invece il tentativo di alcuni media e commentatori sportivi di destabilizzare un ambiente già alle prese con difficoltà evidenti. Si cominciano a leggere quegli accenni senza riscontro a litigi negli spogliatoi, quelle mezze allusioni a malumori e mal di pancia di questo o quel giocatore, quelle illazioni sul futuro di Juric. Insomma, sembra che (dopo un paio d'anni d'andamento decente) in tanti non vedessero l'ora di sparare finalmente addosso all'allenatore e ai giocatori. E' vero che la squadra non gira e che il mister deve trovare la chiave per uscire da questo momento di difficoltà. E pero' altrettanto vero che siamo all'ottava giornata, che il nostro campionato è ancora tutto da scrivere e che le premesse per ritrovare gioco e punti ci sono tutte. Mantenere l'equilibrio non è lavoro da tifosi (sopratutto granata), ma sarebbe piuttosto compito di chi per lavoro o passione è chiamato ad analizzare le cose con maggiore distacco e oggettività. Se questi ultimi anni hanno insegnato qualcosa, è che il miglioramento non è un processo costante, ma procede a strappi e puo' passare anche da ricadute e passi falsi. Il Toro preso in mano da Juric era un coacervo di di disfunzioni pronto alla retrocessione (dice ancora qualcosa la partita Benevento-Crotone? Era il 2021!). Quello di adesso è una squadra in cerca del passo in avanti decisivo verso l'Europa. Non è detto che riesca davvero a farlo, ma merita di sicuro ancora sostegno e pazienza. Chi già ora è pronto ad annunciare il fallimento del progetto e a suggerire tra le righe il finimondo in arrivo o sa leggere il futuro o ha qualche interesse a gettare benzina sul fuoco. La sosta arriva davvero al momento giusto per meditare un poco sull'aria che tira intorno al Toro.