Tutto tutto, niente niente…

Ma è evidente che in questo momento le cose non girano per il verso giusto, e fare un esercizio di sano realismo è utile e necessario. Affrontiamo il derby e poi ben venga la sosta delle nazionali per ricalibrare equilibri e ritrovare gioco e giocatori. Il potenziale della squadra è intatto, e Juric ha sempre saputo come fare un buon fuoco anche con poca legna, motivando i giocatori e facendoli rendere al massimo. Lo farà anche quest'anno, cercando lo spunto in più che permetta di andare oltre i punti dello scorso anno, ma non aspettiamoci una cavalcata trionfale verso la meta. L'obiettivo è difficile e la strada lunga e tortuosa. Il lavoro da tifosi resta sempre quello di sbuffare e criticare, incitando però ad ogni curva e salita, per spingere oltre i limiti e aiutare a raggiungere il traguardo. Prima si canta e si sostiene per 95 minuti, poi, nel caso, si fischia. La Maratona, per fortuna, lo sa.