Cambia che ti passa

L'altro elemento di novità è la crescita delle prestazioni con squadre di medio-basso livello arroccate in difesa, vero tallone d'Achille della squadra dello scorso anno. Le sconfitte ed i pareggi – soprattutto in casa – con squadre alla nostra portata hanno tagliato le ali a quello che poteva essere un campionato da Europa. Anche in questo caso, lo spartito si ripeteva in maniera prevedibile: bloccata la costruzione da dietro e intasate le corsie esterne, avversarie come Spezia, Cremonese, Verona, Salernitana ed Empoli hanno imbottigliato il nostro gioco al centro, controllando facilmente le iniziative offensive e colpendo in ripartenza o alla fine delle partite quando le risorse dei nostri scemavano. Una variante spesso vista, è stata anche quella di partite dominate per 70 minuti, creando opportunità a raffica senza segnare per mancanza di qualità in attacco, per poi vedere svanire i punti in finali di surreale bruttezza. L'inizio del nuovo campionato offre una fotografia diversa: dalla partita asfittica e in fotocopia con lo scorso anno con il Cagliari, si è passati alla partita con il Genoa, in cui la parte finale è stata di marca granata (e non solo per il gol), e poi alla partita di Salerno, in cui di fatto il Toro ha gestito palla in maniera intelligente ed ha saputo sfruttare le occasioni da rete. Anche la partita con la Roma ha dato segnali positivi, con un finale arrembante in cui i giocatori sono stati in grado di prendere il sopravvento anche grazie ad un'ottima forma fisica e ad una formazione garibaldina.