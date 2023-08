A che gioco giochiamo?

La prima domanda è per Juric: a che gioco gioca il Toro? La cifra stilistica della sua avventura da noi è stata l'aggressività e la vis pugnandi dimostrata sul campo dai giocatori. Abbiamo rivisto una squadra affamata, capace di chiudere all'angolo avversari di tutti i livelli anche con un organico incompleto e dalle qualità limitate. L'abbiamo spesso pagata con dei finali di gara allo stremo, cedendo campo e iniziativa, ma vivaddio abbiamo potuto tifare per un Toro arrembante, calato in pieno nella sua storia e nei suoi valori, in cui i tifosi potevano riconoscersi. Assistiamo ora ad un cambio di direzione improvviso e inatteso quanto infruttuoso: si cerca la costruzione, il fraseggio, il possesso palla e si finisce per imbottigliarsi sulle fasce in azioni sterili e prevedibili. I nostri avanti bivaccano vicino all'area avversaria in attesa di essere saltati dal lancio del portiere o da un dribbling che scompagini in un solo colpo centrocampo e difesa. Il motivo di questo cambio di atteggiamento è difficile da capire: i giocatori sono gli stessi, il livello di qualità è addirittura calato, ma ora vogliamo usare usiamo il fioretto invece della spada, il ricamo invece dell'affondo. Che le nostre punte non siano macchine da gol lo sapevamo, ma se si sceglie una strategia che non porta più pericoli e palloni in area avversaria allora prepariamoci ad una stagione con meno reti ancora della precedente (già asfittica). Stavolta dal mercato il mister ha avuto buona parte di quello che ha chiesto, sta a lui adesso non impantanarsi in riflessioni onanistiche sul calcio champagne e sulla ricerca di un livello qualità che non è intrinsecamente parte di questo progetto.