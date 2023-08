La squadra è più o meno quella dello scorso anno: più rodata in difesa e a centrocampo, meno dotata di talento e fisico sulle doppie corsie. I giocatori sono più o meno gli stessi: più allenati e pronti quelli che hanno partecipato al ritiro, meno numerosi i titolari e i giocatori in grado di garantire valore aggiunto dopo le partenze non rimpiazzate. Il mercato è più o meno lo stesso: un paio di innesti hanno portato un poco più di tecnica e fisico, la mancanza di programmazione e la poca capacità di scovare talenti hanno reso meno efficaci i movimenti di entrata finora.

Il campionato in arrivo si preannuncia più o meno lo stesso:: più distanza tra le sei-sette squadre in grado di giocarsi scudetto e coppa e le altre, meno interesse per una competizione che non riesce ad offrire nuovi spunti tecnici e tattici. Insomma, siamo più o meno alle solite disincantate conclusioni, eppure non vediamo l'ora che i ragazzi scendano in campo per ricominciare a soffrire ed illuderci. Che duro il mestiere di tifosi del Toro...