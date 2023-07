D'altra parte il destino del tifoso è quello di un moderno Tantalo, a cui i giornalisti mercatari fanno intravedere – spesso con tanto lavoro di fervida fantasia - ricchi frutti pallonari che si ritraggono rapidi appena sembra che si possa davvero coglierli. Cosi', dopo una lunga ed usurante stagione di calciomercato passata a sognare giovani promettenti, campioni affermati e squadre da Europa, ci si ritrova come i tifosi granata all'inizio del campionato scorso a fare i conti con formazioni zeppe di prestiti, completate con scommesse discutibili, dopo un ritiro di fatto inutile. Per fortuna, l'anno scorso Juric è riuscito a fare un buon focherello con la poca legna a disposizione e ad imbastire una stagione decente. La fortuna pero' non dura in eterno, e ad andare sempre a fari spenti alla fine si rischia minimo minimo di sbagliare completamente strada, se non di prendere muri pericolosi. Il tempo stavolta c'è, e forse anche qualche idea. Soldi pochi, come sempre, ma potenzialmente sufficienti per rinforzare la squadra in tempo per il ritiro. Meglio, magari, accendere i fari per una volta?