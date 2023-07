Mercato d’estate

Dopo settimane di euforia passate a sognare improbabili acquisti di lustro, i tifosi granata cominciano a capire che il meglio a disposizione è già stato preso e che per noi restano seconde linee, calciatori da rivalutare e scommesse che altri non hanno voluto fare. Come quando ci si risveglia a fine vacanza e si scopre che ormai restano solo pochi spiccioli di libertà, il tifoso del Toro comincia a percepire in questa fase che tra poco sarà tempo di tornare con i piedi per terra. Chiaro che smettere di illudersi non è facile, e quindi si continua a spulciare siti, ad aspettare scoop e ad alimentare flebili speranze. In fondo la trattativa per Tizio potrebbe ancora sbloccarsi e forse Caio potrebbe alla fine convincersi a giocare in una squadra senza coppe e con un salary cap limitato. Si prova, insomma, a scaldarsi ad un tiepido solicello mentre i giorni scorrono e le nubi avanzano.