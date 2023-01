I margini di crescita del Toro di Juric: quinti, tiri da fuori e palle inattive

Le ultime prestazioni dei granata hanno riportato in auge le discussioni a proposito della presunta sterilità offensiva del team allenato da Juric. Partiamo proprio dalle dichiarazioni del Mister per analizzare al meglio la situazione.

Nelle prime due partite del nuovo anno la formazione granata non è riuscita a raggranellare più di due punticini, che ci sentiamo di poter definire miseri una volta considerati il valore degli avversari e l'andamento dei match in questione. Tanto peggiori gli umori della piazza, tanto più frequenti le disquisizioni a proposito della prolificità della fase offensiva granata.

Chiamato ad esprimere un suo parere a riguardo nelle interviste post-Salernitana, Mister Juric ha evidenziato alcune lacune nella performance offensiva dei suoi giocatori: nello specifico ha tirato in ballo il discorso sui quinti (gli esterni a tutta fascia), le occasioni su tiri da fuori e quelle su palla inattiva.

Procediamo a valutare le esternazioni del Mister con il riscontro dei dati di performance.

I quinti: a Verona producevano e segnavano di più — "Rispetto al mio Verona, possiamo e dobbiamo assolutamente migliorare sull'apporto dei quinti in zona gol", ha dichiarato Juric. Una dichiarazione già rilasciata durante la scorsa stagione per la verità, a testimonianza del perdurare della problematica.

Andiamo nel dettaglio a visualizzare i dati di produzione offensiva (xG) ed effettive realizzazioni (goal) delle stagioni in cui il Mister ha allenato il Verona (2019-2020 e 2020-2021) e il Torino, ripartendoli per reparto: centrali difensivi, coppia di mediani, quinti, trequartisti e punta centrale. Prendiamo in esame unicamente le prime 17 giornate dei campionati in oggetto per poter avere una comparazione sensata.

Per ogni reparto i colori vanno dal bianco (prima stagione a Verona) al rosso (stagione attuale al Torino). Per ogni anno abbiamo due colonnine: quella di cui evidenziamo solo i contorni si riferisce agli xG prodotti, mentre quelle piene all'interno rappresentano le reti effettivamente realizzate.

Relativamente ai quinti, la produzione è sostanzialmente la stessa nell'arco delle stagioni. I quinti del Verona segnavano però di più: a questo punto della stagione, 3 reti sia nel 2019 che nel 2020, contro un'unica rete granata sia nel 2021 che nella stagione corrente.

La situazione è amplificata se consideriamo i dati relativi alle intere stagioni (in questo caso dobbiamo prendere le medie per giornata per poter fare una comparazione):

I quinti veronesi producevano effettivamente più di quelli granata, ma non solo: erano anche più bravi nel convertire in goal la mole di occasioni avute.

Il grafico presenta anche altri temi interessanti relativi agli altri reparti, ma lasciamo al lettore l'onere dell'analisi: non esitate a farci avere le vostre osservazioni nei commenti!

Le palle inattive: Salerno inverte il trend? — Proseguendo nell'analisi degli aspetti meno positivi della produzione offensiva granata Mister Juric ha citato le palle inattive. Contestualizziamo la performance granata incrociando, come in precedenza, i dati di produzione ed effettiva realizzazione relativi alle situazioni da palla inattiva, paragonandoli a quelli delle altre compagini della Seria A nella stagione corrente:

Una sola rete segnata a fronte di una produzione di occasioni tra le peggiori della Serie A. Juric ha menzionato l'altezza dei suoi giocatori tra le papabili cause di una performance non di livello: a tal riguardo la partita con la Salernitana (che ha visto schierati Zima, Schuurs e Buongiorno, il terzetto difensivo più alto a disposizione del mister) ha dato segnali importanti, auspicabilmente forieri di un'inversione di tendenza.

I tiri da fuori: il Toro fanalino di coda — Mister Juric ha infine menzionato la performance sui tiri da fuori come elemento da migliorare. Andiamo a visualizzare sul campo le posizioni da cui scaturiscono le conclusioni granata nella stagione attuale, evidenziando in verde le conclusioni andate a buona fine (i goal):

Come già si sapeva, il gol di Miranchuk contro il Verona rimane l'unico goal realizzato con tiro da fuori area. Diamo uno sguardo alla classifica del numero di gol su tiri da fuori relativa alla Serie A attuale

e a quella sulla percentuale di conversione (numero di reti segnate in rapporto alle conclusioni tentate).

Il Torino occupa le ultime posizioni in entrambi i casi: il tiro dalla distanza non è certamente un fondamentale in cui il team di Juric eccelle.

C'è dunque ancora da fare per ottimizzare il contributo dei giocatori alla fase offensiva e migliorarne l'efficacia in alcune situazioni di gioco, ma siamo fiduciosi che col tempo Mister Juric riuscirà a trovare la quadratura del cerchio.

