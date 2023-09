Dimensioni e obiettivi: è un Toro “piccolo” per scelta?

LEGGI ANCHE: La Za(m)pata di Buongiorno

Non pago di tale affermazione, il presidente ha poi continuato nella stessa intervista parlando del mercato estivo, dichiarando: "finanziariamente siamo andati al di là della dimensione del Toro". Ecco, appunto, secondo lei, presidente, qual è la dimensione del Toro? Aver preso Zapata (ottimo acquisto ma giocatore ormai ben oltre la fase matura della sua carriera) senza aver ceduto per un tozzo di pane una bandiera come Buongiorno (giocatore con ulteriori margini di crescita e, soprattutto, con un DNA che più granata di così non si può!) significa "essere andati al di là della dimensione del Toro"? Nella nostra testa di tifosi e nella galleria della storia del Toro l'idea di dimensione di questa società è ben diversa da quella che traspare dalle parole di Cairo. Non si può gestire una squadra di calcio come una concessionaria di pubblicità, né come una qualunque altra azienda "normale". Non si ha a che fare solo con i dipendenti e/o gli investitori. Un club è una comunità di persone immensa e la parte economica è solo un mezzo per ottenere un fine che non è economico. Ribaltare l'ottica di questo ragionamento facendo diventare la parte economica un fine è un peccato mortale agli occhi di questa comunità che vive e pulsa attorno alla società e che ne è in fondo l'alfa e l'omega senza la quale la società non avrebbe ragione di esistere. Sono 18 anni che chiediamo al presidente di rimettere la chiesa al centro del villaggio, cioè di riportare l'obiettivo sportivo al centro dell'agire del club, nella salvaguardia della sua sopravvivenza economica, ça va sans dire.

Eppure, ancora oggi, il presidente stesso ridimensiona non solo le ambizioni sportive, ma anche le dimensioni potenziali di questo club dicendo che in questo mercato siamo andati oltre le dimensioni del Toro. Ma chi è arrivato? Messi? Mbappè? Quale sarebbe l'azzardo? Perché francamente noi non lo vediamo. E poi le dimensioni di una società le decide l'imprenditore che la gestisce: se il conte Marone di Cinzano avesse ragionato come Cairo non avrebbe mai costruito il Filadelfia e portato in bacheca il primo scudetto della storia del Torino, se Ferruccio Novo avesse ragionato come Cairo non ci sarebbe stata l'epopea del Grande Torino, se Pianelli avesse ragionato come Cairo il decennio Settanta sarebbe stato anonimo e non trionfale e ai vertici del calcio italiano come invece è stato.

Se hai il Toro da 18 anni e lo gestisci come l'Ascoli di Costantino Rozzi sei tu che hai deciso che vuoi un Toro piccolo nelle dimensioni e negli obiettivi. Qualcuno dirà che però il presidente ha preso il dirigente Luca Innocenti dall'Inter per lavorare sugli aumenti dei ricavi dello Stadio Olimpico: bene, infatti, ma chi gli ha impedito di fare questa mossa già diciotto anni fa in modo da avere per tutti questi anni maggiori fatturati e quindi maggiori capacità economiche per finanziare più elevati obiettivi sportivi? E di non aspettare sette anni per ancora non cominciare il Robaldo visto che il centro sportivo delle giovanili è un asset strategico per la crescita sportiva ed economica del club? Si chiede di non essere prevenuti nei giudizi verso Cairo, ma i fatti raccontano sempre un'altra storia rispetto alle sue parole. In fondo se la dimensione del Torino non è gestibile può sempre realizzare la più grande plusvalenza della sua vita vendendo il Torino e dedicandosi alle sue altre innumerevoli aziende di successo. Nessuno lo obbliga a confrontarsi continuamente con la storia di questo club.

Da tempo opinionista di Toro News, do voce al tifoso della porta accanto che c’è in ognuno di noi. Laureato in Economia, scrivere è sempre stata la mia passione anche se non è mai diventato il mio lavoro. Tifoso del Toro fino al midollo, ottimista ad oltranza, nella vita meglio un tackle di un colpo di tacco. Motto: non è finita finché non è finita.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.

