Toro, ma quali investimenti, esattamente?

Alla vigilia del campionato si è scatenato il toto griglia di partenza: un giochino tipico di fine estate dove si "fanno le carte" alle squadre e si ipotizza quale può essere il potenziale di ognuna delle partecipanti in ottica di piazzamento finale di classifica. Senza nessuno stupore un po' tutti, dagli addetti ai lavori ai tifosi stessi, hanno piazzato il Toro tra l'ottavo e il dodicesimo posto, in linea quindi con il risultato del delle due ultime stagioni. Ed in effetti, anche solo guardando al mercato, la strategia del club granata è stata più di consolidamento che di rafforzamento: si sono (al momento) trattenuti i migliori (Ricci, Schuurs, Vlasic, Ilic), si è sacrificato con una certa logica Singo sostituito con l'acquisto definitivo di Lazaro e alla fine il vero colpo è stato Raoul Bellanova. Una squadra quindi che riparte dalla buona base del decimo posto dell'anno scorso alla quale però manca un trequartista che possa fare la differenza (in ballo i ritorni di fiamma con Praet e Miranchuk) per ambire a qualcosa di più. Ascoltando però il presidente Cairo sembra quasi che il club abbia fatto investimenti importanti tali da giustificare un trionfante approccio a questa stagione: "da quando c'è Juric abbiamo investito 80 milioni di euro sulla squadra" sono state le parole artatamente ambigue del nostro presidente. La cifra è veritiera a metà, nel senso che è corretta in termini di player trading in entrata ma non tiene conto, un po' furbescamente, dei ricavi da player trading in uscita: infatti la sola vendita di Bremer, ad esempio, controbilancia per più di metà quei famosi 80 milioni investiti dal presidente…

Ora, non c'è bisogno di un Master in Business Administration alla Bocconi per capire che il concetto di investimento è un po' diverso da come ce lo "vende" il nostro editore alessandrino, specialmente se parametrato al mondo del calcio: l'investimento serve ad ottenere un beneficio chiaramente di natura economica nel medio lungo periodo, ma in termini prettamente sportivi l'investimento ha come ritorno specifico un miglioramento dei risultati. Tradotto, vittorie, non solo plusvalenze. Siccome il tifoso non è un ragioniere, ma appunto un tifoso, tenderà a valutare quindi l'effetto di un investimento non tanto in termini di conto economico quanto di posizioni di classifica scalate. E questi 80 milioni, ad oggi, dicono che il loro "ritorno" al momento è un mediocre in decimo posto. La famosa parte sinistra della classifica che di fatto dal settimo posto in giù conta ben poco…Il problema del Toro negli ultimi anni è sempre stato che per ogni investimento fatto in un giocatore "forte" c'è stata una cessione di un giocatore altrettanto "forte" col risultato di avere un positivo impatto economico a zero tra entrate e uscite, ma un impatto sportivo altrettanto neutro in termini di crescita di risultati.