Toro, quella “forchetta” troppo grande e rischiosa

C'è fiducia. C'è fiducia più che "intorno" al Toro, "dentro" al Toro e questo è un ottimo punto di partenza . In un mondo del calcio in cui normalmente si tende a "volare bassi", nelle interviste ufficiali dei nostri calciatori è addirittura stata sdoganata la parola Europa (da Tameze) e anche gente dal profilo solitamente molto basso come Rodriguez si è sbilanciata dicendo che "si può fare meglio dell'anno passato". Se le sensazioni, quindi, sono buone dall'interno, cioè da chi vive quotidianamente lo spogliatoio, significa che, appunto, c'è fiducia nel gruppo squadra per una stagione positiva e questo non può che farmi stare relativamente tranquillo. Dall'esterno, però, la situazione appare può poi leggermente diversa. Il tifoso del Toro, me compreso, vive ormai da tanti anni sul chi va là, scottato da troppe promesse non mantenute e, in certi casi, nemmeno doverosamente abbozzate da chi è al timone. Il mercato è ancora lungo e se questo rincuora in ottica di rafforzamento della rosa vista la necessità assoluta in di prendere ancora un trequartista, un esterno e, io aggiungerei, anche una punta sana fisicamente e che sappia fare anche gol (non Petagna, quindi, per capirci), dall'altro l'incubo di perdere Ricci o Schuurs rimarrà vivo fino alla chiusura delle trattative. È il nostro supplizio ad ogni sessione da tanti anni a questa parte: non si sogna chi potrebbe arrivare, ma si hanno gli incubi su chi potrebbe partire.