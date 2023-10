Il vento dell’Est non soffia più sul Torino?

Non ce l'ha fatta nemmeno Radonjic che dopo due prestazioni con il prefisso "Ma" davanti al cognome (Maradonijc) contro Genoa e Salernitana, deve averne combinata qualcuna delle sue non venendo nemmeno convocato per il derby. E non ce l'ha fatta nemmeno Juric a trovare una sintesi ed un equilibrio tra il suo primo Toro, tutto aggressione e ritmo, e questo Toro che sulla carta ha più capacità di palleggio e più doti tecniche. Sembra quasi che la folta pattuglia dell'Est Europa, alla quale possiamo aggiungere lo sfortunato Sazonov infortunatosi quando stava per diventare finalmente protagonista, non abbia avuto in questa prima parte di campionato l'impatto che aveva avuto nei due anni precedenti (senza dimenticare l'apporto fondamentale del russo Miranchuk nella scorsa stagione). A ben guardare al passato, comunque, si può in effetti affermare che storicamente il vento dell'Est non abbia mai soffiato forte sui destini del Torino. Un presagio negativo lo si ebbe a inizio Anni Ottanta quando la stella jugoslava Susic, in procinto di approdare in granata, firmò anche per l'Inter combinando un pasticcio colossale che fece saltare il trasferimento. Anche Haris Skoro, talentuosa ala destra di fine Ottanta, ebbe un rendimento al di sotto delle aspettative con la maglia granata e se Karic fu poco più di una meteora, Jarni, terzino croato, balló solo una stagione su questa sponda del Po prontamente venduto da Calleri ai cugini bianconeri dove fece ottime annate. Sembrava un talento Stevanovic ai tempi di Ventura, ma si perse ancora prima di dimostrare qualcosa e l'arrivo di Mihajlovic in panchina con l'innesto di quel gran giocatore che era Ljajic sembrò segnare una svolta nella storia recente del club. Così purtroppo non fu: del trequartista serbo ricordiamo l'ultimo gol su punizione ad oggi segnato da un giocatore granata (sigh..), del compianto mister, poi passato al Bologna, quello che poteva essere e che invece non fu dopo un inizio da sogno.