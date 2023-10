Il Toro vietato ai minori di 18 anni

Sarebbe facile e fin troppo immediato identificare il titolo che ho usato per questo pezzo con la prestazione "oscena" che il Torino ha offerto nel derby. Oscena non perché sia stata squallida in valore assoluto (la Juve ha fatto ben poco più di noi e questo la dice lunga su che razza di avversario stavamo affrontando), ma perché in un derby è doveroso offrire un altro tipo di performance, almeno nella determinazione e nell'ardore. Volevamo vincere noi tifosi e siccome è accaduto solo una volta negli ultimi 30 anni, la prestazione era il minimo sindacale preteso dalla gente granata a chi scendeva in campo. Il risultato è importante ma se diamo tutto, ma proprio tutto, non c'è sconfitta che faccia troppo male. Purtroppo, non c'è stata nemmeno quella e la sconfitta proprio per questo è oltremodo dolorosa: un Toro appena appena ordinato ha scavallato un primo tempo senza sussulti per poi letteralmente regalare due reti identiche su calcio piazzato ai bianconeri e non reagire per nulla. Il grave è stato proprio quello: non reagire, ovvero ciò che di più umiliante si possa immaginare in un derby se uno tifa Toro.

Ma il titolo del pezzo, in realtà, ha un doppio senso più importante e significativo: 18 anni sono quelli della presidenza Cairo, la presidenza più perdente nella storia della stracittadina. Chi ha meno di 18 anni, se era abbastanza grandicello da ricordarlo, ha visto vincere un derby in tutta la sua vita, tanto che si può affermare che per una generazione di tifosi granata minorenni il derby è uno spettacolo vietato perché non offre mai una gioia. Ecco, se io fossi presidente del Toro mi guarderei indietro e mi chiederei: sarò a breve il più longevo patron della storia granata, ho fatto tutto il possibile per evitare di venire ricordato come il più perdente della stracittadina sapendo quanto conta per i miei tifosi? Sinceramente non ci dormirei la notte perché penso che più del 75% dei tifosi che dicono di amarmi non ci dormono nemmeno loro per questa cosa. Riguardandomi indietro, invece di lodarmi per quei modesti risultati che ho ottenuto, non mi darei pace per non aver saputo dare lustro alla gloriosa storia di questo club nei cento anni che mi hanno preceduto.