Torna un nuovo appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica a cura di Michelangelo Suigo

È stato definito la rivelazione del campionato. Probabilmente non ha ancora dimostrato tutto il suo valore. Ma, di sicuro, il popolo granata lo ha apprezzato e ammirato nella sua straordinaria crescita nel corso dei quattro anni passati al Toro. E tutti gli attaccanti di Serie A, letteralmente annientati nel corso del campionato concluso da poco più di un mese, se potessero lo vorrebbero lontano dall’Italia la prossima stagione. Un vero incubo per i vari Vlahovic, Immobile, Scamacca, Arnautovic, Dzeko, Destro…

Memorabili i meme che lo ritraevano in modalità gladiatore, con la clava o con il malcapitato di turno al guinzaglio. Gleison Bremer, centrale difensivo, 188 cm, classe ’97 (25 anni): nel 2021/2022: 33 presenze, 3 goal, 7 cartellini gialli, 0 cartellini rossi. Bremer, negli ultimi tre campionati ha segnato 11 gol: nessun altro difensore centrale ha fatto meglio (fonte OPTA). Dati che, già da soli non avrebbero bisogno di commenti. Ma che quasi non rendono l’idea se non lo si è osservato partita dopo partita. Con fisicità straordinaria, potenza nel recupero, senso della posizione, capacità di anticipo dell’avversario, gran colpo di testa e anche visione di gioco ed eleganza, ha inanellato una serie impressionante di partite impeccabili, divenendo MVP di molti match e, alla fine dell’anno, essendo eletto MVP tra i difensori della Serie A.

La crescita esponenziale di Bremer ha fatto sì che sia ora diventato anche uno dei difensori più ambiti sul mercato. Non sarà semplice colmare il “buco” al centro della difesa che si creerà con la sua partenza. E sentiremo la sua mancanza. Perché, lo sappiamo bene, partirà. Da capire solo quando e…per quanto. A leggere le valutazioni roboanti di cui si parla per i suoi colleghi centrali di difesa, viene da ridere. Ammesso che siano cifre vere, per De Ligt 100 milioni (???) o per Skriniar 60 milioni e per Bremer 30 milioni? Vedremo. Intanto, ci sono alcuni nomi di cui si parla come suo possibile sostituto, senza dimenticare però che abbiamo due giocatori dalle potenzialità ancora pazzesche: Alessandro Buongiorno, classe ’99 (23 anni), 194 cm, 23 presenze quest’anno e caratteristiche simili a Bremer e David Zima, classe 2000 (21 anni), 190 cm e 20 presenze. Due giocatori che potranno crescere nel Toro e diventare dei nuovi gioielli. Due nuovi Bremer per il nostro amato Toro.

