Vasco e il Toro. Eh già

Appena ho messo i piedi in quell’arena pazzesca, dove da lì a poco si sarebbe esibito il grande rocker italiano, mi sono venuti i brividi. Ho visto uno stadio gremito, di gente di tutte le età. Accomunati da un’unica fede, una grande passione per quell’idolo. Esattamente come ci accade, fratelli granata, quando siamo in Curva Maratona, o in qualsiasi altro luogo a gioire e soffrire per il nostro Toro. Ed è stata un’altra bellissima esperienza fatta con mio figlio, in quel legame che contraddistingue fortemente questa rubrica. La tradizione, indissolubile, di chi, come noi, come seconda pelle ha quella granata: “Di padre in figlio”.