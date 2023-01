Ecco il Toro. Con questo Vlasic e due-tre rinforzi…

Anche sulla telenovela Lukic le parole di Juric sono state al miele: "Sasa è affidabile e ha sempre dimostrato di avere voglia, a volte troppa, rischiando anche di perdere il Mondiale. Mi aspetto da lui un gran finale di stagione". Più chiaro di così. Passando al mercato, il mister ha ribadito per l'ennesima volta che la rosa avrebbe bisogno di due innesti per essere completa. Ma ha aggiunto che se non dovessero arrivare "ci arrangiamo". Qui si innesca la situazione relativa al rinnovo del suo contratto. Come ha detto bene Mauro Berruto, in una (bellissima) intervista qui su Toro News, "il primo da mettere in sicurezza è il tecnico insieme al suo staff. Se l’allenatore ha la fiducia della società, allora quella diventa la calamita più potente per attrarre tutti i giocatori che vogliono restare. Per dimostrare di avere un progetto solido il primo tassello da stringere è quello societario, seguito da quello relativo allo staff tecnico". Parole da sottoscrivere al 100%, e molto dipende dal rapporto con Vagnati, come già segnalato qui.