Torna a vincere il Toro. Qualcosa si muove

Torna alla vittoria il Toro, con il gol del cuore granata Buongiorno, nella trasferta di Lecce. La speranza è che sia davvero ricominciato da qui il nostro campionato, come avevo sperato qui. Avevo anche chiarito "Vediamo se siamo all'altezza": quanto visto in Salento non ci ha rassicurato completamente, ma almeno abbiamo portato a casa 3 punti (40 giorni dopo) e a tratti abbiamo fatto vedere qualche buona azione, soprattutto dopo il gol. Il 2° tempo è stato infatti discreto, con tre-quattro occasioni da gol. L'altro aspetto positivo è rappresentato dal fatto che siamo saliti a 12 punti, a 3 lunghezze dal Bologna, 7°, e che, abbiamo già affrontato dopo 10 partite ben 5 squadre da potenziale Champions League (Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio). Il Toro ha ritrovato il sorriso (e la vittoria) dopo le sconfitte contro Juve e Inter ed è tornato a segnare un gol dopo 364', ben 5 giornate dopo (l'ultimo in casa contro la Roma il 24 settembre). Gli uomini di Juric hanno sbancato il Via del Mare grazie alla rete di Buongiorno, al rientro dopo un mese di stop per l'infortunio muscolare. Il gol del difensore, con il primo tiro in porta granata della gara, arriva al 41' e regala ai suoi compagni tre punti che mancavano dallo scorso 18 settembre e cinque gare senza vittoria. Il Lecce ha avuto tre occasioni nella prima frazione (bene Vanja Milinkovic Savic), ma nella ripresa non ha mai impensierito il portiere granata. Juric cambia modulo e schiera il 3-4-1-2, che all'occorrenza diventa 3-5-2. Davanti la coppia Pellegri -Sanabria, Gineitis a rinsaldare il centrocampo con Ricci e Linetty e Vojvoda arretrato in difesa con Bongio e Rodriguez.Esterni Bellanova e Lazaro. Il Toro passa alla prima occasione creata, al 41'. Bel lancio di Linetty a pescare l'inserimento di Ricci in area, che stoppa e prova a tirare di sinistro. La sua svirgolata diventa un assist involontario per Buongiorno, che dall'area piccola calcia di potenza di sinistro e insacca. Nella ripresa il Toro ha alcune occasioni per il raddoppio. Un cross da sinistra attraversa l'area e arriva a Bellanova in ottima posizione. Controllo e tiro, ma la difesa del Lecce si salva. Poi un bel colpo di testa di Sanabria alto di pochissimo (58'). Juric toglie dal campo Pellegri e inserisce Zapata (64'), al rientro dopo l'infortunio muscolare ma in forma molto approssimativa. Il tempo per assistere ad un bel tiro al volo di Lazaro fuori di pochissimo (88'), poi 7 minuti di recupero e il bottino pieno per i granata. Mancano ancora brillantezza e velocità nelle giocate di questo Toro: solo 2 tiri in porta e altre 3 occasioni. Splendida la dedica speciale della squadra: "Questa vittoria è per Schuurs". Tutti i giocatori hanno mostrato grande vicinanza al difensore dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro e la conseguente operazione, eseguita con successo, facendosi ritrarre nello spogliatoio con la maglietta del centrale olandese. "Orgoglioso di far parte di questa fantastica squadra" ha risposto sui social il difensore sui social. Juric a fine gara ha parlato di "voglia di migliorarsi". Se tutti avessero quella dei nostri numero 4 e numero 3, forse avremmo visto più prestazioni degne del nostro Toro. Che ci sia di insegnamento. PS: comunque a Lecce fino ad ora aveva vinto solo il Napoli.