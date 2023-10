Toro-Verona senza gol, granata fischiati. E sabato c’è il derby

Scena finale di Toro Verona: una parte dello stadio fischia, la Maratona incoraggia i granata in vista del derby, ma sono tantissime le perplessità. Come con la Lazio, il Toro è stato a tratti inguardabile. I difetti sono sempre gli stessi, non abbiamo quasi più voce per dirlo. Quella del Toro stata una nuova brutta partita e questa volta non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con gli scaligeri. I granata cominciano la settimana che porta al derby con la difesa decimata (oggi infortunio per Sazonov) e con diverse incognite in attacco. Oltre a Popa, Djidji, Buongiorno e Vojvoda (trauma contusivo alla coscia), è assente per infortunio anche Pellegri. Per l'attaccante sofferenza al muscolo adduttore sinistro. Rientra Zima, ma solo per dargli la carica psicologica. I numeri offensivi del Torino descrivono perfettamente la situazione negativa che si vede in campo: 18° per tiri verso la porta, 18° per turi da dentro l'area, 18° xG (5,56), 17° per percentuale di tiri nello specchio, 16° per big chances create, 16° per cross riusciti.