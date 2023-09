Un gran bel Toro contro la Roma, a un passo dalla vittoria

Juric e Mourinho non fanno cambi durante l'intervallo, la prima occasione della ripresa è dei giallorossi e serve una grande intervento in scivolata di Rodriguez per anticipare Dybala a pochi metri da Milinkovic-Savic. Il Toro non sta a guardare e ribatte, Seck si invola in area ma il suo diagonale attraversa tutta l'area senza trovare deviazioni. La prima mossa di Juric è Vlasic per Radonjic, la Roma però sfiora il gol con il lancio di Spinazzola per Cristante che sbatte sul palo. È il preludio al vantaggio, che arriva al 68': Lukaku prende una palla sporcata da Tameze, fa perno su Buongiorno e gira con il mancino, Milinkovic-Savic si tuffa dall'altra parte ed è 1-0 per la squadra di Mourinho. Juric cerca di riprenderla lanciando Karamoh e Sanabria al posto di Seck e Tameze, così il Toro passa alle due punte con Vlasic abbassato in mediana. Il tecnico granata butta nella mischia anche Pellegri e con tre centravanti il Toro agguanta il pari all'85: la punizione perfetta battuta da Ilic è per Zapata e il colombiano trova il colpo di testa vincente e fa 1-1. È un punto che fa ben sperare, ma ora c'è poco tempo per riposarsi, domani c'è il turno infrasettimanale: Buongiorno e compagni sono volati nella Capitale per sfidare la Lazio. E noi ci saremo. Belle le parole di Zapata post Torino Roma: "Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra. Non era una partita facile ma nei momenti difficili abbiamo tenuto bene. Quando non puoi vincere è importante non perdere, anche se volevamo i tre punti questo è un risultato importante".