Magia di Radonijc, il Toro batte il Genoa al 94′: ora una pausa utile

Con una magia di Radonjic il Toro batte il Genoa al 94'. Il serbo si inventa un gol da vero numero 10 che supera d'incanto tutte le difficoltà incontrate anche in questo match. Perché il Toro, con la prodezza di MaRadonjic è riuscito in un colpo solo a battere il Genoa, a trovare la prima vittoria in campionato e a sfatare il tabù casalingo di mancate vittorie. Il serbo, subentrato nella ripresa, si è letteralmente inventato il gol dell'1-0 che ha steso il Grifone, saltando con uno scatto irresistibile Hefti e scagliando un tiro sotto la traversa all'angolino da posizione quasi impossibile. Il Grande Torino è esploso e i granata sono tornati ad esultare in casa: era dal 6 marzo scorso che non accadeva. Juric lancia subito il neo acquisto Zapata, però lascia in panchina Ilic e Radonjic, alzando Ricci sulla trequarti con Vlasic, schierando l'inedita coppia di centrocampo Tameze-Linetty. "Con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato, grazie Buongiorno" è lo striscione che la Maratona ha dedicato al vice capitano Alessandro Buongiorno, cuore granata davvero, che ha rifiutato l'Atalanta per rimanere a Torino.

Gilardino conferma in blocco l'undici che ha espugnato la Capitale sponda biancoceleste. Il primo tentativo in porta è di Zapata, bravo a girare un corner di Linetty ma il pallone è semplice per Martinez. Altri squilli, poi, non se ne vedono, con il Toro che tiene in mano il possesso palla (63% finale) ma non riesce a sfondare, anche perché il Genoa si chiude molto bene dietro la linea della palla. Tameze e Linetty non hanno i tempi e le qualità per impostare, Ricci fatica nel ruolo inedito di trequartista e così Zapata non riceve palloni giocabili. I genoani sono arroccati nella loro trequarti. Prima della fine del primo tempo si vede ancora un tiro di Ricci da fuori area, con Martinez che si accartoccia. Juric e Gilardino decidono di non fare cambi durante l'intervallo, ma anche ad inizio ripresa capita poco o nulla. Il mister croato aspetta fino al 64' per un triplo cambio: dentro Radonjic, Seck e Pellegri, fuori Tameze, Zapata e l'infortunato Vlasic. C'è spazio anche per Ilic, ma il Toro continua a non sfondare e si va verso lo 0-0. Ma arriva la grande giocata di Radonjic al 94': l'apertura di Ilic di sinistro è con il contagiri, il 10 granata supera Hefti e da posizione quasi impossibile trova il jolly da tre punti.