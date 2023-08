Il Toro stecca alla prima, solite lacune

Il tabù Grande Torino resiste e dal 6 marzo ad oggi sono otto gare di fila senza successi interni. L'avvio è tonico, poi Torino e Cagliari tirano il fiato. Si comincia con una gran parata di Radunovic (3') sulla girata di destro di Sanabria da corner perfetto di Ilic. Ancora Sanabria ruba palla al 14' a Dossena, crossa al centro ma Ricci non impatta la palla. Il Cagliari sfiora il vantaggio al quarto d'ora con Nandez che ruba palla a Buongiorno, commettendo un fallo non fischiato, e tira di destro a giro: superlativo Milinkovic-Savic che vola sotto l'incrocio per evitare il vantaggio sardo. Schuurs sfiora il palo di testa al 18' su calcio d'angolo, poi il match si spegne, complice anche il gran caldo. Alla mezz'ora Karamoh lanciato in porta fa tutto bene, arriva al limite dell'area e calcia d'esterno alto con una conclusione da dimenticare. Nella ripresa percussione in area di Radonjic, subentrato ad un evanescente Karamoh: il 10 granata tira da pochi passi ma Obert, con un gran recupero, salva in extremis (50'). Nel recupero ancora Radonijc impegna Radunovic con un tiro da fuori area e poi di testa impatta male la palla e la mette fuori. Il Toro sale leggermente di tono nel finale ma lo 0-0 non cambia.

Emblematici i cambi: il Cagliari neopromosso ha messo dentro Shomurodov, Pavoletti e Jankto. I nostri cambi davanti nel finale sono stati Pietro Pellegri (che non ha lasciato il segno) e Simone Verdi, entrato all'89' per Sanabria. Pellegri è arrivato al Toro a gennaio del 2022 ed era una scommessa con grande potenzialità ma pconstanti problemi muscolari. Fa pensate quanto detto da Juric prima del match: "Come sta Pellegri? Nì, siamo alle solite. Non riesce ad allenarsi con continuità, la situazione è neutrale. Non riesce a fare quello che io mi aspetto anche se si allena con continuità". A fine partita si è tenuto un summit allo stadio tra Urbano Cairo, Vagnati, i loro più stretti collaboratori e capitan Ricardo Rodriguez. Le parole di Cairo post Torino Cagliari sono state "Credo rimangano tutti i giocatori, e non è poco. Non ho mai voluto venderli. Contro il Cagliari è stata dura, faceva davvero tanto caldo, ma a San Siro mi aspetto un Toro pimpante". Juric ha chiesto però rinforzi: "Numericamente mancano due sulle fasce e uno in avanti. Questo è il discorso numerico, poi se si vuole fare salto di qualità si devono fare altri discorsi. Spero che Schuurs rimanga e che possiamo mantenere la nostra base".

Intanto Singo è stato ceduto al Monaco per 10 milioni. La sua cessione era pressoché obbligata, anche perché a gennaio lo avremmo perso a parametro zero. Oggi Valentio Lazaro è tornato al Toro a titolo definitivo per 4 milioni + 10% sulla futura rivendita. Su Lazaro c'è qualche piccolo dubbio sulla tenuta fisica, ma l'anno scorso fino all'infortunio è stato di gran lunga il migliore tra i laterali (rispetto ad Aina, Singo e Vojvoda). Con il suo arrivo mancano ancora un esterno e un trequartista/seconda punta. Nelle intenzioni della dirigenza granata ci sarebbe infatti spazio per un "quinto" di centrocampo, un giovane di prospettiva, magari quel "giovane Ansaldi" richiesto da Juric per la corsia di sinistra. E poi per un trequartista/seconda punta. Le speranze ricadono sempre su uno tra Praet e Miranchuk, anche sei si fanno altri nomi (come Barrow), ma prima occorre definire un paio di uscite: Verdi (interesse del Como) e Bayeye (Ternana) sul taccuino.

Molto improbabile Seck, visto quanto detto dal mister prima della partita. Rispetto agli anni passati va in ogni caso evidenziato che, per ora, abbiamo la rosa completamente di proprietà. E non è roba da poco. Poi si possono fare tutte le critiche che si vuole, ma è sempre necessario guardare al contesto con razionalità ed equilibrio. Infatti, facendo due conti a spanne (perdonate le sicure inesattezze), nel 2023 sul fronte entrate ci sono gli incassi per Bremer 13,4, Singo 10, Lukic 9,8, Izzo 3 Kone 1 Warming 0,7. Totale 37,9. A cui bisognerà aggiungere l'eventuale incasso per Verdi più il possibile prestito oneroso per Bayeye o altri. Sul fronte uscite: 7 Bellanova, 4 Lazaro, 1,4 Tameze, 10 Vlasic + Ilic 15,7 che verrà pagato agli inizi del '24. Totale circa 38,1 a cui si aggiungeranno eventuali costi per i due possibili altri ingressi (almeno 3/4 milioni). Tutto questo senza dimenticare il tema ingaggi, che impatta non poco sul conto economico. Le parole di Jurić, pre Torino Cagliari sono state molto nette: "Noi vogliamo continuare sull'onda dei 50-53 punti, cercando di migliorarci. Ma il distacco dalle prime 8 è aumentato con il #calciomercato, hanno altre possibilità. Ma noi dobbiamo pensare a noi, a migliorarci e crescere". "Tutto quello che ho fatto qui è stato a fin di bene. Se all'inizio non avessi lottato e litigato ora non saremmo qui. Io non chiedo nulla, la volontà di fare qualcosa in più deve arrivare dalla società. Sta a loro". Sulla carta ci sono otto squadre migliori di noi. Ma noi abbiamo diversi giovani di qualità destinati a crescere tantissimo: Ricci, Ilic, Buongiorno, Schuurs, Bellanova e, speriamo, il "giovane Ansaldi". E ora, occhi puntati sul mercato e sulla difficile sfida di sabato a San Siro con i rossoneri.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

