Soliti pregi, soliti difetti. Tornato Vlasic (finalmente), ora gli impegni ufficiali

Soliti pregi, soliti difetti. Il Toro di queste amichevoli estive non ci regala sorprese, nel bene e nel male. Bene la difesa, buoni movimenti a centrocampo, asfittico davanti. L'assenza dei trequartisti titolari si sta facendo ovviamente sentire e il bomber pre campionato è diventato Peer Schuurs. Ma ora non si scherza più, arrivano gli impegni ufficiali. Prima la Coppa Italia, il 14 sera al Grande Torino contro la Feralpisalò, poi, una settimana dopo, esordio in Campionato, sempre in casa, contro il Cagliari di mister Ranieri, neopromosso in Serie A.

Nei due match in Francia, il Toro ha chiuso le amichevoli estive con una sconfitta e un pareggio. I granata sono caduti a Reims contro la decima forza del campionato francese, facendosi rimontare 2-1 all'89' (ecco un altro vecchio vizio), e hanno pareggiato 0-0 contro il temibile Lens, arrivato a un solo punto dai campioni transalpini del PSG la scorsa stagione. A Reims, al vantaggio di Schhurs, bomber dell'estate del Toro con due reti, rispondono Flips e Diakhon all'89'. Juric ha dovuto rinunciare a Sanabria per un problema muscolare (in via di recupero) e Seck per un problema alla spalla (ancora esami strumentali per accertare l'entità dell'infortunio), poi durante la gara si è fermato Ricci per una botta alla caviglia (ora pare recuperato).

Il test precedente con il Lens e' finito 0-0, dopo i successi a Pinzolo contro Feralpisalò e Modena. Una sfida complicata per i granata, che hanno alzato il muro difensivo, pungendo anche in tre occasioni ma non sapendo capitalizzare le chances in fase offensiva. Nonostante la mancanza di trequartisti di spessore si è visto però un Toro granitico: contro una squadra che parteciperà alla prossima Champions League, decisamente più avanti dei granata nella preparazione, si è vista una buona determinazione. Tre palle gol (Seck, Karamoh e Sanabria) che il portiere dei transalpini ha neutralizzato con una certa difficoltà. Da segnalare, ancora una volta, la grande prestazione di Schuurs, e anche quella di Buongiorno: la difesa granata si sta rivelando un punto di forza, nella speranza che il giovane olandese rimanga. In Francia mancava Bellanova e una alternativa a Vojvoda e Singo, che palesano i soliti limiti e mettono a nudo la consueta fragilità sugli esterni.

Stamattina, finalmente, Nikola Vlasic è arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport per le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al Toro fino al 30 giugno 2027. Arriva a titolo definitivo dal West Ham per 12,7 milioni complessivi. Bello averlo visto entrare con la maglia del Toro addosso.

L'urgenza di avere due trequartisti, oltre a Radonjic, per il match con il Cagliari, si sta forse per colmare. Sabato ci sono stati dialoghi con il Marsiglia per l'ucraino ex Atalanta Malinovskyi, per il quale si lavora al prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni. L'Olimpique Marsiglia ha aperto alla trattativa ma il Toro non ha ancora affondato il colpo e il Besiktas si è inserito.

Sul capitolo Ricci da segnalare le parole di oggi del direttore sportivo Vagnati a Tag24news: "Ricci? La Lazio prende per il c**o tutti da 20 giorni, mi sono stancato. Cairo e Lotito non si sentono da 20 giorni, basta. Spero di essere stato chiaro. Samu resta con noi". Speriamo che valga sia per lui che per Schuurs.

