Un gran bel Toro torna a vincere. Prova di concentrazione e maturità

Torna l'appuntamento con "La Scossa Granata" la rubrica di Michelangelo Suigo: "La vittoria di Udine è un toccasana, anche se, ancora una volta, sono state troppe le occasioni non finalizzate..."

Michelangelo Suigo Columnist 19 marzo - 22:00

Un gran bel Toro torna a vincere espugnando il campo di Udine. Non rischiano mai i granata. Belli i gol di Zapata e Vlasic. Prova di concentrazione e maturità del Torino. Sinteticamente potremmo liquidare così lo 0-2 dei granata in Friuli, con un Toro in formato deluxe che passa a Udine di autorità. Il risultato finale è persino striminzito per le occasioni avute: pressing, grinta e un gioco sempre arioso spazzano via l'Udinese, capace di portare un solo pericolo alla porta avversaria nel corso dell'intero match (palla fuori). Cioffi ripropone la stessa squadra del blitz a Roma con la Lazio, sostituendo lo squalificato Perez con il rientrante Bijol. Paro, che sostituisce lo squalificato Juric, risponde affiancando Okereke a Zapata, in difesa l'ex Masina torna da titolare a Udine dove, nei primi sei mesi, non ha quasi mai visto il campo. Parte forte il Torino e al 5' Okereke si invola verso la porta ma la sua conclusione da ottima posizione viene deviata in angolo. I granata prendono il controllo della gara e all' 8' Vlasic, dopo essersi liberato in dribbling, centra il palo con un gran sinistro da fuori.

È il preludio al vantaggio: al 10' Vojvoda, schierato braccetto destro per l'ennesima emergenza in difesa, mette un perfetto traversone che l'altro ex di giornata, Duvan Zapata, che incorna di potenza mandando la sfera all'incrocio con il portiere incredulo a guardare. Il bomber colombiano torna in doppia cifra: nono gol in granata (e uno con l'Atalanta). Al 25' il primo (e unico) guizzo friulano: Bellanova si fa scippare palla da Kamara, ma il diagonale finisce sul fondo. La partita resta a senso unico. I granata collezionano possesso palla ed occasioni: al 29' è ancora Okereke ad andare a un soffio dal raddoppio, ma Okoye con la punta del guantone mette in angolo. Prima dell'intervallo sempre Okereke scalda le mani a Okoye che respinge di pugno. I friulani, non pervenuti, vanno negli spogliatoi sommersi dai fischi. Nella ripresa all'8' Gineitis ruba palla a Pereyra sulla trequarti, passa a Zapata che serve Vlasic in area: rientro sul sinistro e palla nell'angolino. Paro ricorre alla panchina con le forze fresche di Lovato e Sanabria, escono Vojvoda e Okereke, autori di un'ottima partita. Al 27' ancora Zapata - a tratti incontenibile - di testa costringe Okoye a un miracoloso colpo di reni per non capitolare nuovamente.

Tanti i lati positivi di questo match: zero gol subiti (14 i clean sheet, solo l'Inter ha saputo fare meglio, fino ad ora, con 17), due segnati, zero sbavature in difesa, concentrazione al massimo per tutta la durata della partita, pressing, grinta e manovra. Super Zapata, impeccabile Buongiorno (ha annullato anche Lucca dopo Belotti e Osimhen dal suo rientro), bello Gineitis e prezioso Vojvoda. Straripante Vlasic con le sue verticalizzazioni e incursioni tra le linee, bella sorpresa Okereke, vivace e veloce per quasi un'ora. La vittoria di Udine è un toccasana, anche se, ancora una volta, sono state troppe le occasioni non finalizzate in rete. Comunque ora c'è la sosta per le Nazionali, con dieci granata in giro per il mondo, poi si ricomincia con il Monza in casa, che ha un punto più di noi, sabato 30 marzo al Grande Torino. Poi, dopo la trasferta ad Empoli dall'ex Davide Nicola, il derby in casa.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.