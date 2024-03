Un pareggio d’oro a Napoli. E un piagnisteo insopportabile

Un gol da cineteca di Sanabria (finalmente!) e un super Milinkovic Savic permettono il pareggio del Toro allo Stadio Maradona. Risultato meritato, con grinta e voglia, nonostante l'assenza di Ricci, Ilic, Tameze, del lungo degente Schuurs e l'infortunio a 20' dalla fine (ancora!) di Djidji (45 giorni di stop per lui). Forse in termini di classifica servirà a poco, ma il punto conquistato a Napoli è d'oro. Per rendersene conto basta leggere la formazione titolare del Toro e quella dei partenopei: a soli tre giorni dalla sfida Champions a Barcellona, sono scesi in campo con 11 titolari. Il punticino, poi, è diventato quasi un'impresa dopo aver letto per tutto il week end incredibili proteste e lamentele dei napoletani su Orsato e sul presunto ostruzionismo granata. Che, è bene chiarirlo subito, non c'è stato affatto. Iniziamo col dire che non si è visto nessun errore clamoroso contro i partenopei. A cominciare dai due contatti di Buongiorno con Osimhen in area, che si è letteralmente buttato rischiando, nel secondo caso, il secondo giallo per simulazione. Personalmente ho tanto affetto per Napoli e per i napoletani (per farvi capire: mia moglie è di Napoli come i suoi genitori, e suo padre, Carlo, è un super e genuino ultrà di Maradona & co), ma devo confessare che sono rimasto basito per tutto questo piagnisteo. La verità è che Buongiorno ha annullato Osimhen, ed è arrivato un pareggio giusto per il Toro contro i campioni d'Italia che non sono riusciti a segnare il secondo gol e sono rimasti, comprensibilmente, con l'amaro in bocca. Ma lo scatenamento degli pseudo influencer azzurri sui social è stato davvero incredibile ed irrispettoso verso il vecchio cuore granata. Ripercorrendo alcuni frame della partita, Osimhen si lascia cadere 2 volte in area, Linetty meritava un giallo, così come Politano (maglia trattenuta a Masina lanciato sulla fascia) e Lobotka (mano volontaria che stoppa la ripartenza di Vlasic). La gomitata volontaria di Osimhen a Buongiorno sul mento è stata sanzionata, ma non altrettanto il pugno all'89' di Ostigard a Lazaro sul naso (copioso il sangue uscito). Sul prosieguo, c'è anche fallo su Sanabria a centrocampo e Orsato interrompe il gioco ma poi dà palla al Napoli a centrocampo. In occasione dell'infortunio di Djidji, al 74', il difensore granata arriva in largo anticipo sulla palla, si stira e la mette fuori volontariamente, visto l'infortunio. Il Napoli prende la palla e, invece di ridare la sfera ai granata, batte l'angolo con il Toro con un uomo in meno. Alla fine del 1° tempo, con un recupero assegnato di 3 minuti, al 48'25" angolo per il Napoli e Orsato lo fa battere, nonostante fosse scaduto il tempo. Nel 2° tempo l'arbitro concede 6 minuti che partono dal 91'. Totale 53' di gioco effettivo. Poco, dicono i napoletani, peccato che non hanno minimamente ricordato che la precedente partita, vinta contro la Juve, ha avuto una durata effettiva di appena 50 secondi in più. Senza alcuna lamentela. Chissà come mai. Che poi, la durata media delle partite di Serie A, dopo l'introduzione del Var è passata da 57' a 54'. Toh, lo stesso tempo di Napoli Torino. Da ricordare, tra l'altro, che al Toro è stato concesso un solo rigore a favore in tutto il campionato e che ben sei arbitri sono stati fermati dopo errori contro il Toro. Quindi leggere tutte queste lamentele sinceramente non è digeribile.