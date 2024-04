Vinta la battaglia con il Monza. Uno squillo per l’Europa, ora bisogna provarci

Il Toro vince la battaglia con il Monza grazie al rigore di Sanabria

Michelangelo Suigo Columnist 2 aprile 2024 (modifica il 2 aprile 2024 | 21:47)

Tre punti strameritati per i granata: possesso palla 62% a 38%, tiri in porta 6-2, tiri totali 15-9, corner 7-2. I numeri sono schiaccianti, e quanto si è visto in campo ha legittimato la vittoria dei ragazzi di Juric, che hanno lottato per 95' mantenendo sempre la giusta concentrazione e mostrando superiorità in ogni reparto. È uno squillo per l'Europa, perché ora i granata sono noni, a -1 dal Napoli, a -3 dalla Lazio e a -6 dall'Atalanta (con una partita in meno).

I tre punti sono impreziositi dal 15° clean sheet del Toro su 30 partite, numeri da record per Milinkovic-Savic e per il Toro,

a dimostrazione che, nonostante gli infortuni che hanno falcidiato la difesa granata, il sistema di gioco è in grado di contenere quasi sempre gli avversari.

Juric torna in panchina dopo due giornate di squalifica e schiera regolarmente Buongiorno, nonostante una spalla malconcia. Pesante il forfait dell'ultima ora di Gineitis per una botta al ginocchio in allenamento e ancora assenti Schuurs, Djidji e Ilic. Tameze rientra dopo un mese e gioca titolare in difesa (inspiegabile dopo la buona prova di Vojvoda a Udine) con Bongio e Rodriguez. Lazaro fa l'esterno a sinistra e Linetty fa coppia insieme a Ricci. In attacco non c'è Sanabria, ed è ancora Okereke ad affiancare Zapata per la seconda partita fila. Gli oltre 24mila del Grande Torino scaldano il clima autunnale, i granata provano a sfondare, ma l'ex centrale Izzo e Marì non abbassano l'attenzione e tengono stretti Okereke e Zapata. I due portieri chiudono il primo tempo senza sporcarsi i guanti, con un predominio territoriale granata e Zapata murato due volte da Izzo, una addirittura con il volto. Nella ripresa il Toro si scuote: ci provano Buongiorno di testa e Okereke di destro, e servono due super interventi di Di Gregorio per salvare la porta brianzola. Mota, appena entrato, scodella per Djuric che non inquadra la porta. Il primo cambio di Juric è Sanabria per un Okereke troppo confusionario, e nel giro di tre minuti la partita prende i binari granata. Pessina trattiene Ricci al collo: rigore netto e Sanabria batte Di Gregorio dal dischetto con un destro alto e centrale. Poi lo stesso capitano monzese commette un fallo sul 21 del Toro e l'arbitro Aureliano estrae il secondo cartellino giallo. Il Monza subisce il contraccolpo e non crea mai pericoli.

Nel finale i granata avrebbero diverse chances per chiudere anticipatamente il discorso, ma Di Gregorio è bravo a volare prima sul tiro di Zapata e dire di no anche a Sanabria. Durante i cinque minuti di recupero la panchina monzese protesta veementemente per un contatto in area tra Lovato e Mota, sul quale il direttore di gara lascia giustamente correre.

Al triplice fischio è

festa per il Toro.

La vittoria contro i brianzoli è arrivata con una partita difficile, contro un avversario ben messo in campo e ordinato tatticamente.

Di sicuro un anno fa queste partite non le avremmo vinte, qualche volta le avremmo addirittura perse. Segno di una maggiore maturità come squadra e di una determinazione tipica da chi ci crede. Rispetto all'andata (e all'anno scorso), a fine gara il Monza si è lamentato dell'arbitraggio ma è bene chiarire che il rigore su Ricci era netto, il 2° giallo a Pessina era sacrosanto e il presunto rigore per il Monza era inesistente (Lovato prende nettamente la palla, anticipando Mota). Da registrare che l'andamento del Toro è migliore rispetto allo scorso anno: dopo 30 partite i granata hanno conquistato 44 punti, 5 in più rispetto al passato campionato.

Nell'era dei 3 punti a vittoria, soltanto una volta i granata avevano fatto meglio: nel 2018-19, toccando quota 48. Ora la prova della verità, con otto sfide prima del verdetto finale: Empoli (T), Juventus (C), Frosinone (C), Inter (T), Bologna (C), Verona (T), Milan (C), Atalanta (T).

Certo che, a questo punto e in questa situazione di classifica pesano come macigni i troppi punti 'scippati' (Monza e Frosinone fuori casa o Fiorentina in casa, solo per citarne alcuni) oppure letteralmente buttati via (Salernitana e Lazio in casa, oppure Fiorentina e Roma fuori). La classifica sarebbe ben diversa, ma sono molte le ragioni e le abbiamo scandagliare per tutta la stagione. Ora siamo alle battute finali. Sarà durissima, quasi impossibile, ma bisogna provarci, perché noi siamo il Toro!

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.