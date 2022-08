Un vecchio contro il mare… è già voglia di derby

Un gigantesco marlin, una sorta di pesce spada dall'imponente pinna dorsale, animale combattivo e sogno indomabile di ogni pescatore, si arrende dopo giorni di lotta e dopo aver trascinato la barchetta del suo rivale in alto mare.

Quella preda, talmente grande da non poter essere caricata a bordo, tanto che dev'essere legata sul fianco della barca, sembra essere la definitiva rinascita di quell'uomo oppresso.

Il mare generoso si trasforma in spietato carnefice: è infestato da squali che metodicamente, morso dopo morso, sbranano la smisurata preda.

Quando l'uomo, dopo aver lottato con tutte le forze contro i pescecani richiamati dal sangue della vittima azzannata pezzo a pezzo, arriverà finalmente in porto, del magnifico pesce rimarranno soltanto lo scheletro ripulito e l'inutile spada.

Questo romanzo breve di Hemingway, da cui nel 1958 fu tratto il noto film interpretato da Spencer Tracy, rappresenta la passione in tre momenti cruciali: la speranza, la lotta e la sconfitta.

Il Toro in queste prime giornate accende speranze.

Sappiamo bene che, quasi certamente, non andrà come vorremmo; ma ci crediamo ogni volta.

Quando il vento cambierà, proprio nel momento in cui il gioco si farà talmente duro da far vacillare i dubbiosi, la speranza e la lotta, proprio come nella battaglia tra il vecchio e il mare, varranno più della sconfitta.