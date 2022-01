Capitan Belotti, che ne dici di questo Toro?

Nasce il sospetto che si stia creando la giusta alchimia per fare qualcosa di importante: il Gallo è proprio sicuro di non voler dare fiducia a questo progetto?

Intanto, però, ci chiediamo cosa pensi capitan Belotti della squadra che purtroppo ha osservato da fuori, infortunato. Perché quando si domina una partita arrivando da due giorni scarsi di allenamento; quando si batte una squadra che in classifica sta diversi punti sopra senza pedine fondamentali come Milinkovic-Savic, Pobega, Pjaca, Ansaldi; quando si percepisce chiaramente una crescita innegabile sotto tutti i punti di vista; allora nasce il sospetto che si stia creando la giusta alchimia per fare qualcosa di importante, nel presente e soprattutto nel futuro. Per un calciatore i soldi non sono l’unica cosa che conta. E proprio per questo sarebbe un peccato aver remato per molto tempo in mezzo alla burrasca per poi abbandonare la barca proprio quando sta per salpare verso lidi baciati dal sole.