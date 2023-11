L’avvocato Marengo replica alle dichiarazioni di Cairo sul fallimento del Toro

L’affermazione di Cairo Urbano, pubblicata sul TORONEWS in data 21/11/23, di aver lui “preso il Toro dal Fallimento”, risulta affermazione infondata e difforme dalla verità dei fatti, in quanto il predetto Urbano Cairo non acquisì il Torino F.C. dal Fallimento, ma dai così detti Lodisti, presieduti dall’avv.Pierluigi Marengo, che erano a tutti gli effetti di legge gli unici legittimi proprietari del Torino F.C., società allo stato non assoggettata a fallimento, giusto atto notaio Francesca Ciluffo del 2/9/2005. Studio Legale Pierluigi Marengo 2 Altrettanto infondata e difforme dalla verità dei fatti è inoltre l’affermazione di Urbano Cairo che “Il Torino non si era iscritto al Campionato 2005”, giacché tutte le incombenze previste dal Lodo Petrucci, propedeutiche all’iscrizione al Campionato, furono assolte alle ore 17.35 del 4/8/2005 ed il Torino F.C., al momento della prima venuta di Cairo Urbano a Torino (17/8/2005) risultava quindi già regolarmente ed incontrovertibilmente iscritto al Campionato di Serie B. Ulteriormente falsa ed infondata è anche l’affermazione, sempre resa da Cairo Urbano, che “Prendendo una società in quelle condizioni ho dovuto rifare tutto da capo”, in quanto, al momento della cessione a Cairo delle quote societarie, la squadra era già stata ricostruita da noi Lodisti, con ben 17 giocatori già contrattualizzati (Oscar Brevi, Diaw Doudou, Andrea Ardito, Luigi Martinelli, Luca Ungari, Martin Lejsal, Angelo Pagotto, Alberto Fontana, Ronaldo Vanin, Alessandro Campo, Andrea Gentile, Carlos Marinelli, Vedin Music, Carlo Nervo, Tommaso Vailatti, Liborio Bongiovanni, Claudio De Sousa) e due trattative pressoché concluse (Roberto Stellone ed il prestito gratuito di Roberto Muzzi). Giocatori che, escluso Martin Lejsal, Carlos Marinelli e Carlo Nervo, andarono a formare la rosa della squadra che risultò promossa in serie A, con il solo apporto, da parte di Cairo Urbano, di ulteriori 7 giocatori e precisamente: Taibi, Balestri, Nicola, Rosina, Longo, Orfei ed Edusei. Tanto è dovuto al fine di dare verità ai fatti falsamente riportati da Cairo Urbano.