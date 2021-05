Il conte Enrico Marone Cinzano

Torna l’appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: protagonista Enrico Marone Cinzano, uno dei presidenti granata più amati di tutti i tempi

Per quali conquiste e riconoscimenti viene ricordato maggiormente Enrico Marone Cinzano? Come mai la sua figura è ancora oggi parte integrante della storia della nostra squadra del cuore?

Nato il 15 marzo 1895 a Torino, Enrico Marone Cinzano fu un grande e illustre imprenditore, nonché uno dei presidenti granata più amati di tutti i tempi. Arruolatosi volontario nel Regio Esercito all'indomani dello scoppio della Grande Guerra, si congedò con il grado di sottotenente. L'approdo al Torino avvenne nel 1924. Accentratore di ogni possibile funzione gestionale, il conte Cinzano amava metterci sempre la faccia, e andava a occuparsi di ogni genere di cosa: comprese le campagne acquisti-sessioni, in genere delegate ad altri ruoli aziendali. La sua filosofia? Essendo il presidente del club, veniva logico pensare di potersi occupare davvero di tutto, di avere tutto sotto il suo controllo. Questa mentalità si fece subito vedere nella stagione d'esordio, culminata con l'acquisto dell'attaccante Franzoni, il centrale Kreutzer e il portiere Nicolino Latella. Durante la stagione 1925-26 il conte decise di osare di più, aggiudicandosi il talento di Adolfo Baloncieri e Julio Libonatti. L'acquisto del primo non fu una passeggiata, ma Cinzano seppe cavalcare l'onda del malcontento che il giocatore pativa nei confronti dell'Alessandria, convincendolo a cambiare aria. L'acquisto di Libonatti fu un altro colpo da maestro, perché il goleador si sarebbe dimostrato un campione dal talento inarrivabile, tuttora ineguagliato per numero di gol in campionato (134). Per tacere dell’approdo, nel 1926, di un altro virtuoso del pallone: Gino Rossetti.