Rampanti: “Il cambio Ilic-Lukic? L’ho sempre detto, il Toro ci ha guadagnato molto”

Della situazione attuale in casa Toro parliamo con Serino Rampanti nel nuovo appuntamento con “Parola al Mister”

Il Torino ottiene una grande vittoria a Roma contro la Lazio. Come interpretare i tre punti ottenuti all’Olimpico? Cosa aspettarsi dal prosieguo del campionato dei granata nelle ultime sette partite? Di questo ed altro abbiamo parlato nella nuova puntata di “Parola al Mister” con Serino Rampanti. “Una partita preparata molto bene in cui tutti gli undici giocatori sono stati concentrati per novanta minuti e applicati in tutte le fasi di gioco. Non si sono viste sfasature come nelle due precedenti partite. È stato ottimo l’approccio alla gara e naturalmente il prosieguo della gara è stato favorito dal gol di Ilic. Non dimentichiamo che non ha giocato gente come Ricci e Miranchuk”.

È una partita che può cambiare il finale di stagione del Torino?“Il Torino negli ultimi anni ci ha abituato ad alti e bassi. In casa della Lazio c’è stato un alto, ma non si può dire con certezza cosa succederà. Azzardarsi a fare pronostici è dura”.

Ilic è stato protagonista con il gol, come sta proseguendo il suo inserimento? “Io ho sempre sostenuto che nel cambio Lukic-Ilic il Torino ci ha guadagnato molto. Poi naturalmente gli incidenti di percorso come gli infortuni possono capitare, ma la qualità del giocatore è nettamente superiore. Ilic è classe pura, tecnica individuale, eleganza nei gesti e, cosa molto importante, la ricerca della porta anche con conclusioni da fuori area come ha fatto con la Lazio. Un giocatore bello da vedere per chi ne capisce. Il Torino dallo scambio Lukic-Ilic ci ha guadagnato sul piano tecnico ed economico. Tra l’altro Lukic non sta giocando molto al Fulham. Questo per ora conferma l’opinione che ho sempre avuto di lui: un buon elemento, nulla più. Questo non è l’unico esempio di operazione che mi fa pensare che il Torino sia cresciuto in valori puramente tecnici negli ultimi tempi, al netto dei discorsi sulle formule delle operazioni”.

A proposito di giocatori belli da vedere, come valuti Schuurs? “Mi sta piacendo molto. Vedo in lui aumentare la visione di gioco. All’inizio era concentrato sulla marcatura e sul contrasto, adesso riesce a dettare qualche lancio preciso e interessante. Alcuni lanci sono proprio da centrocampista. Ciò non vuol dire che lo toglierei dalla difesa, ma è un ottimo regista arretrato, un po’ come il Bonucci dei tempi migliori”.

Vlasic è tornato sulla cresta dell’onda, a Roma un’ottima prova. “Sta tornando il Vlasic che abbiamo visto a inizio stagione. Anche Radonjic mi sta piacendo, ha funzionato tutto, ci sono diverse cose di cui essere soddisfatti. Il difficile ora sarà mantenere i giocatori su questo livello: devono essere fisicamente a posto, pronti e motivati a migliorare nel Torino, pensando solo ed esclusivamente al presente, sia chi è in prestito, sia chi è di proprietà del Torino”.

Ora c’è l’Atalanta, che partita ti aspetti? “Sarà un bel banco di prova. Il Torino ha sempre fatto belle prestazioni contro le squadre di alta classifica, eccezion fatta per la partita in casa con la Roma di qualche settimana fa. Quindi mi aspetto un bel Toro. Arrivasse anche un risultato, poi, la situazione si farebbe interessante”.