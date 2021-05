Rampanti: “Toro, a quando il rinnovo con Nicola?”

Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria con il Parma

“Come si fa a non ricordare quei grandi campioni, per uno come me che è nato in quell’anno 1949? Poi a nove anni sono entrato nel settore giovanile del Torino e ricordo bene come tutto era impregnato della storia del Grande Torino. Mi piace vedere come di anno in anno la partecipazione a questa ricorrenza non cala mai, anzi, il ricordo è sempre perpetuo e secondo me sarà così finchè ci sarà il calcio. Ogni anno in questa data noi del Toro sentiamo sempre più forte il senso di appartenenza”.