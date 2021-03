Ci son cascato di nuovo

Prima che sia troppo Tardy / Torna l’appuntamento con la rubrica di Enrico Tardy dopo la sconfitta contro la Sampdoria

Mi fanno sorridere i tecnici di oggi che raccontano le statistiche della gara per dimostrare che la sconfitta ha origini misteriose. Per la cronaca, il dato statistico fondamentale è il risultato finale. Contro la Samp, così come contro il Crotone, abbiamo avuto l'ambizione di fare la partita senza esserne in grado e sia tatticamente che nel risultato siamo usciti sconfitti. Attenzione! Non critico la volontà di imporre il proprio gioco, ma la capacità di farlo. Infatti i calabresi in più occasioni, la Samp in un paio ci hanno infilato in contropiede. Il nostro gioco è molto lento e macchinoso, stop imprecisi, incertezze di pochi secondi sul passaggio da indirizzare, tiri storti, cross molli, errori difensivi grossolani ed esiziali.