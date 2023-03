Torna un nuovo appuntamento con la rubrica “Prima che sia troppo tardy”, a cura di Enrico Tardy

In una settimana connotata dai post entusiastici del presidente per la squadra capitolina dei quali nessuno capisce l'opportunità, il Torello si porta a casa due belle vittorie contro compagini di medio-basso livello rendendo la nostra classifica cristallizzata nel gruppo del "grande centro". Oltre la versione social, abbiamo anche potuto apprezzare, si fa per dire, un'intervista di Cairo nella quale rivendicava di aver accontentato il mister nelle sue richieste (sala mensa, staff, calciatori). Creare una sala mensa nel centro di

allenamento, tra l'altro anche grazie ad una

sponsorizzazione, è un miglioramento per la società o per il tecnico? Dovesse andarsene, Juric non credo si porterebbe via la cucina...

Si tratta di discorsi che vengono affrontati solo al Toro, non ho mai ascoltato altri tecnici avere una dialettica su questi temi con le proprietà, visto che siamo in serie A... una tristezza infinita.

Analogo discorso vale per uno staff qualificato di collaboratori sanitari. Riguardo i calciatori acquistati per ora l'unica cosa certa è l'incasso per la cessione di Lukic, gli acquisti, se non erro,

sono a riscatto. Ebbene, dopo 18 anni, noi siamo ancora a questo punto, la considerazione più scontata è che si tratta di parole inspiegabili proprio dal punto vista imprenditoriale. Il Toro del rettangolo verde rimane impermeabile alla querelle allenatore-Presidente e prosegue nel suo torneo in maniera seria e concentrata. Ciò che ho apprezzato di più della gara di ieri è stato l'impegno profuso dai subentrati che ha reso la seconda parte della gara meno problematica rispetto al consueto. Preso atto del calo energetico dei nostri eroi nella seconda parte delle gare, avere dei cambi pimpanti e dinamici è cosa essenziale. Speriamo che l'allenatore recuperando gli infortunati abbia quanto prima a disposizione anche altre soluzioni e di maggior qualità. Domenica ci attende una gara proibitiva, ma allo stesso tempo stimolante: speriamo in un po' di stanchezza ed annebbiamento dei partenopei diversamente sarà veramente difficile veder palla.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

