Dove c’è Toro, c’è ansia!

Il Torello vince a Cagliari disputando una buona gara pur tuttavia mettendo a dura prova le coronarie dei propri tifosi causa un finale convulso. Molto belle le azioni dei gol, la prima in particolare frutto di un triangolo in velocità tra Bellanova e Vlasic finalizzato da Duvan. Il tocco "di prima" del croato ha dimostrato che talvolta il passaggio con un semplice tocco apre spazi impensabili. La ragnatela di "titic" e "titoc" con annessi controlli in due o tre fasi tipica di molte gare non solo del Toro sembra non prevedere quasi mai la giocata rapida ed in verticale.

Rivederla mi ha creato un po' di nostalgia per un calcio meno scientifico e più istintivo. Il finale di partita ci ha sottoposto al solito stress, ma questa volta senza imprecazioni contro Tizio, Caio o Vanja (si scherza, ovviamente). Purtroppo la gioia piena pare esserci vietata, infatti Buongiorno si è infortunato seriamente come capitato a quasi tutti i nostri difensori spariti dai campi di gioco per almeno 3 mesi! Trovare un difensore utile, di buon livello, in prestito è impresa non agevole.

Dico la mia: abbiamo un nazionale come Della Valle nella primavera, perché non aggregarlo ed affiancarlo all'azzimato Sazonov? Le critiche a questa proposta sono di semplice intuizione, però mi permetto di osservare che il georgiano è in rosa pur essendo stato definito non pronto (mah...) tipo Popa insomma, Della Valle è conosciuto dal tecnico, è un nazionale, perché no? Un Lovato in prestito, peraltro discreto calciatore, ci potrà dare molto di più? Il carisma di Buongiorno non è sostituibile in questo momento, dunque..Vedremo all'ultimo minuto del calciomercato cosa accadrà.

