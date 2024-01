Oltre il risultato

crudo dato numerico. Il Toro ha incontrato una squadra completamente anestetizzata, con evidenti problemi interni, composta da calciatori che per varie ragioni sembrano disinteressarsi delle sorti della squadra. Diciamo che ricordano il torello dell'epilogo della gestione Mazzarri. Già in parità numerica, senza strafare, ma con voglia, il Toro ha avuto la gara in mano: ritmi discreti coniugati ad una maggiore determinazione degli avversari. Dopo l'espulsione di Mazzocchi, che si è aggiunta al brillante quadro della squadra partenopea, la gara è sostanzialmente terminata. Mi hanno colpito i tempi concessi a Vlasic per controllare e scoccare il preciso tiro del secondo gol, alcune trame di gioco che normalmente in parità numerica vediamo raramente, lanci in profondità eseguiti in totale libertà, nessuna pressione in situazione di possesso palla. Questo per dire che cosa? Abbiamo disputato una buona gara, ma è proprio sulla velocità di esecuzione delle giocate e sul maggior coraggio e cattiveria che il torello deve migliorare. Saranno le partite battagliate a far vedere l'effettiva crescita della squadra, sarà in quei contesti che la voglia e l'ambizione di portare a casa il risultato dovranno emergere. Logicamente mi riferisco prevalentemente alle gare abbordabili. Attenzione! Le mie valutazioni non intendono sminuire i due 3 a 0 rifilati ad Atalanta e Napoli, però mi pare appropriato cercare di approfondire il contesto nel quale sono maturati. Ora ci aspetta una gara complicata a Marassi, il Genoa è squadra di carattere con qualche individualità sopra la media, sarà dunque un bel banco di prova. Con il pensiero mi pare inutile andare oltre la singola partita, il campionato è un guazzabuglio di squadre che a momenti sembrano essere migliori di altre salvo poi cadere banalmente. Nel mentre godiamoci questa bella settimana.