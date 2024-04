Perderemo Djidji, Rodriguez, Buongiorno, probabilmente Sanabria, mi auguro di tutto cuore l'irritante Lazaro, in compenso avremo una pletora di inadeguati pronti a ripresentarsi sull'uscio, mi riferisco ai vari Seck, Bayeye, Haveri, Radonijc, Ilkhan, oltre ai già presenti Sazonov, Pellegri (in lizza per battere il record di infortuni di Obi), non cito il portiere per stanchezza ed amore verso il tanto celebrato clean sheet... Dunque la società è attesa ad un lavoro imponente e complicato. Alla domanda se sono fiducioso ho crocettato il "poco". Quel che è certo è che la rosa non verrà migliorata per ragioni di bilancio e di ambizioni che sono tarate sui risultati attuali come massima aspirazione. Diversamente, dopo 20 anni, avremmo assistito a miglioramenti organizzativi e di organico più significativi. Un tempo si cantava il toro è qui, il toro è là, il toro è forte e vincerà, ora abbiamo bisogno del bicchiere in mano (pieno) ed il Toro nel cuore per sopravvivere...