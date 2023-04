orchestrato bene il gioco. Aggiungo che, diversamente dal solito, la squadra ha avuto un rendimento atletico costante per l'intera gara. Ovviamente in aggiunta alla nostra buona performance per portare a casa i tre punti occorreva un avversario un po' moscio e così è stato. La Lazio è stata lenta e senza idee, meglio così. Compreso nell'abbonamento c'erano i piagnistei insopportabili dei vari Zaccagni e c. per ogni minimo contatto amplificati da cronisti snervanti nella ricerca dell'ipotetico fallo da ammonizione o da rigore in favore dei biancoazzurri. Di solito tolgo l'audio, sabato me ne sono dimenticato, ma non capiterà più. Indipendente da ciò, l'arbitro è stato insufficiente. Tornando a noi, il nostro portiere negli unici due interventi effettuati pareva la versione serba di Mattolini (detto saponetta), ma la buona sorte lo ha assistito, bene (si fa per dire) così. In difficoltà anche Gravillon, che per fortuna Juric ha poi spostato dalla guardia di Zaccagni, di fronte ad avversari tecnicamente di buon livello. Il fisico lo aiuta, ma per conoscenze tattiche e tecniche il suo livello è ancora lontano dalla sufficienza. Il guaio di essere tifosi del Toro è di non avere idee di cosa capiterà la domenica successiva indipendentemente dall'avversario di turno. Va così, d'altronde non saremmo il Toro...