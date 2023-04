Comparazione quote, Sassuolo-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Sassuolo-Torino, l’analisi quote di Oddschecker: i neroverdi viaggiano veloci. Ma attenzione al segno X

Redazione Toro News

Torna il campionato, via alla 28esima giornata di Serie A: si comincia sabato con Cremonese-Atalanta. Il Sassuolo ospita il Torino al Mapei Stadium, fischio d’inizio lunedì alle 20.45. La squadra di Dionisi ha superato 1-0 lo Spezia nell’ultimo turno, i granata hanno perso 4-0 contro il Napoli capolista.

ULTIMI RISULTATI - Il Sassuolo è reduce da quattro vittorie consecutive e insegue un record, mai nella sua storia in A la formazione neroverde è riuscita a ottenere cinque successi di fila in campionato. Il Torino ha vinto l’ultima gara giocata fuori casa contro il Lecce e non ottiene almeno due successi consecutivi in trasferta dal periodo tra maggio e agosto scorso (quattro in quel caso). Come riporta , la squadra di Juric è quella che ha subito più reti in percentuale nell’ultima mezz’ora di gioco (48%, 16 su 33): inclusa quella di Agustín Alvarez, autore del gol vittoria del Sassuolo nel match d’andata.

STATISTICHE E PRECEDENTI - Ben sei delle nove partite di A tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono terminate in parità: una sola vittoria interna e due successi granata nelle altre tre, tra cui quella nell’ultimo incrocio al Mapei Stadium del 17 settembre 2021 (0-1 con rete decisiva di Marko Pjaca). Il Sassuolo ha vinto solo quattro delle 19 partite di campionato contro il Torino (7N, 8P), tra cui la gara di andata: Berardi e compagni non sono mai riusciti a battere due volte consecutive i granata. Attenzione ai numeri, come analizzato da Oddschecker, calcolando i punti delle 12 giornate disputate da inizio 2023, solo tre formazioni (Napoli, Juventus e Lazio) ne hanno conquistati di più degli uomini di Dionisi (20). In questo anno solare con 20 reti, i neroverdi hanno anche il quarto miglior attacco del torneo.

LE QUOTE – Secondo i principali siti scommesse, c’è equilibrio nella valutazione dei segni 1X2. Il Sassuolo ha più chance di vittoria: 2.52 la quota offerta da Planetwin, 2.50 per Betfair e Better. L’eventuale successo del Torino è proposto 3.05 da Starcasinò Bet e Sportbet, 2.95 su Sisal. Mentre l’X è offerto 3.30 da Sisal, Starcasinò Bet e Bet365. Per i bookmaker, l’Under 2.5 è l’ipotesi più probabile: 1.75 per Snai e Sisal, 1.72 secondo Goldbet. Mentre l’Over è valutato 2.10 da Bet365, 2.00 su Goldbet e Snai. Il segno Gol può essere comunque una buona giocata: 1.80 secondo Sisal e Novibet, 1.73 su Snai. Più alta l’offerta del No Gol: 2.00 per Snai, 1.91 secondo Novibet e 1.90 per Sisal.