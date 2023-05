Comparazione quote, Torino-Monza: ecco le chance granata secondo gli analisti

Torino - Monza, l’analisi quote di OddsChecker: granata favoriti e Juric con una vittoria può scavalcare Palladino

Redazione Toro News

45 punti accomunano Torino e Monza che si sfideranno in vista della 34esima giornata del campionato di Serie A all’Olimpico, nel match in programma domenica 7 maggio alle 15.00. Le compagini di Juric e Palladino arrivano alla sfida in modo ottimo: i granata dopo la vittoria sulla Sampdoria, i biancorossi dopo il pareggio contro la Roma.

ULTIMI RISULTATI – Momento altalenante quello che sta vivendo la squadra di Juric nelle ultime settimane. I granata negli ultimi cinque turni di campionato hanno collezionato due ko, contro Roma e Atalanta, un pareggio contro la Salernitana ma anche due successi importanti: all’Olimpico contro la Lazio e a Genova contro la Sampdoria.

Il Monza, dopo aver ottenuto la salvezza matematica, continua a infilare risultati positivi. La squadra allenata da Palladino non va ko dalla gara contro la Lazio (Monza – Lazio 0-2), due sono i pareggi (Udinese e Roma) e ben tre i successi contro Inter, Fiorentina e Spezia.

I PRECEDENTI – Torino e Monza si scontreranno per la 22esima volta nella loro storia. I precedenti sono tutti in favore dei granata che hanno ottenuto il successo in 13 occasioni, 7 sono stati i pareggi e solo uno il successo del Monza.

Come riporta OddsChecker il Torino ha vinto tutte le ultime cinque sfide giocate contro il Monza segnando sempre almeno due reti eccetto che nella stagione 2017 (Torino – Monza 0-1). Il primo risultato utile dei brianzoli risale addirittura al 1997 Torino – Monza 3-3.

LE QUOTE – Pochi dubbi per i maggiori siti di scommesse, il Torino è la squadra favorita per la vittoria. Un successo dei padroni di casa, che non vincono all’Olimpico dallo scorso marzo (Torino – Bologna 1-0), vale 2.00 per Net Bet e Novibet, 2.03 per Vincitu e 2.05 per Sportbet. Differenza sostanziale invece per quanto riguarda le quote che fanno riferimento al pareggio e a una vittoria del Monza. L’X vale 3.10 per PokerStars Sport e 3.40 per Vincitu, LeoVegas e Sportbet. Un successo dei biancorossi sale invece a 3.90 per Better e GoldBet e a 4.25 per Sisal.

I granata sono una squadra che segna poco, 35 reti messe a segno e 38 subite, il Monza di reti ne ha segnate invece 41 ma ne ha subite 44. Nonostante i granata siano andati in goal in tutte e ultime le quattro gare disputate, così come i brianzoli, per i bookie quella dell’Olimpico potrebbe essere una sfida da No Goal con quote che oscillano dall1.70 di bet365 e StarCasinò Bet fino all’1.75 di Betfair e LeoVegas. A 2.00 per Snai e a 2.05 per bet365 e StarCasinò Bet invece il segno Goal.

Allo stesso modo il match potrebbe indirizzarsi verso l’Under 2.5 bancato 1.55 da Sisal e Snai e 1.64 da LeoVegas. Più alte le chance dell’Over 2.5 che si attesta sui 2.30 di Planetwin 365 e Sisal e i 2.38 di bet365.

Capitolo marcatori Juric potrà contare ancora una volta sul suo miglior marcatore: Antonio Sanabria a quota 10 reti in stagione. La sua firma sulla gara, che manca da Sassuolo – Torino 1-1, vale 2.50 per Sisal e 2.55 per LeoVegas. In casa Monza i bookie puntano invece su Caprari: un suo gol nei 90 minuti vale 5.00 per Sisal e 5.50 per LeoVegas.