Comparazione quote, Torino-Salernitana: ecco le chance granata secondo gli analisti

Torino - Salernitana, l’analisi quote di OddsChecker: granata favoriti per la vittoria, all’Olimpico attesa una gara da Under

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

Torino e Salernitana sono pronte a sfidarsi allo stadio Olimpico in vista della 30esima giornata del campionato di Serie A. Obiettivo dei granata quello di risollevarsi dopo il ko con la Roma, quello della squadra di Sousa di fare punti e allontanare in modo definitivo il pericolo di cadere nel vortice della zona rossa della classifica.

ULTIMI RISULTATI – Un mese condizionato da alti e bassi l’ultimo per la squadra di Juric che ha faticato nelle ultime tre uscite di campionato rimediando due ko, contro Napoli e Roma in casa, e un pareggio esterno contro il Sassuolo. I granata non vincono dallo scorso 12 marzo (Lecce – Torino 2-0), 38 sono i punti in classifica a solo una lunghezza dall’Udinese e a tre dalla Fiorentina che occupa la nona posizione.

La Salernitana arriva alla sfida dopo cinque pareggi consecutivi contro Sampdoria, Milan, Bologna, Spezia e Inter. L’ultimo successo della compagine di Sousa risale allo scorso febbraio con la vittoria per 3-0 sul Monza maturata all’Arechi. 29 i punti conquistati in 29 giornate che hanno permesso ai campani di portarsi a +9 dal terzultimo posto.

I PRECEDENTI – Precedenti favorevoli al Torino che prima dell’1-1 maturato nella gara d’andata ha vinto quattro sfide su quattro in Serie A contro la Salernitana. Due di queste quattro vittorie sono arrivate all’Olimpico con un totale di 11 reti segnate.

Come riporta OddsChecker il Torino è la squadra che ha segnato meno reti da corner (1) e la Salernitana è, insieme al Bologna, l’unica formazione a non essere ancora riuscita a trovare la via del gol da calcio di punizione.

LE QUOTE – Nessun dubbio per i maggiori siti di scommesse: il Torino è la squadra favorita per la vittoria. L’1 dei padroni di casa vale 1.70 per PokerStars, 1.79 per Novibet e Net Bet e 1.79 per Sportbet. L’X, risultato che si è verificato all’andata, oscilla invece dai 3.55 di Planetwin 365 e Dazn Bet fino ai 3.65 di LeoVegas. Una vittoria della Salernitana, che manca dal 2010 (Torino – Salernitana 2-3), parte dai 5.00 di PokerStars passando per i 5.05 di Novibet, i 5.25 di Snai e i 5.50 di Betfair.

Nelle ultime due gare disputate allo stadio Olimpico il Torino è rimasto a secco di reti maturando due ko contro Napoli e Roma. La Salernitana è invece sempre andata a segno nelle ultime quattro sfide non riuscendo a trovare la via del gol solo contro la Sampdoria (0-0). Per questo anche i bookie propendono per un match da No Goal bancato a 1.73 da LeoVegas e Planetwin 365 e a 1.75 da Betfair. Sale la quota del Goal che arriva fino ai 2.08 di StarCasinò Bet e i 2.10 di bet365.

Quattro delle ultime cinque gare disputate da Torino e Salernitana sono terminate in Under 2.5 e anche quella dell’Olimpico potrebbe seguire la stessa linea viste le quote che partono dall’1.63 di Better e Snai e arrivano all’1.70 di LeoVegas. L’Over 2.5 invece mette d’accordo a 2.20 bet365, Sisal, StarCasinò Bet e Betfair.

Capitolo marcatori in casa Torino Juric potrà contare su Antonio Sanabria che in questa stagione ha messo a segno 8 reti e fornito 2 assist. La sua firma nei 90 minuti vale 2.75 per Sisal e 2.90 per StarCasinò Bet. Lato Salernitana la fiducia dei bookmaker è affidata a Dia, a quota 10 reti in stagione. Un gol dell’attaccante vale 4.10 per LeoVegas e 4.35 per Planetwin 365.