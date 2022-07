LIVE! Da Bad Leonfelden: il primo allenamento del ritiro in Austria del Torino

Il Torino di Ivan Juric è arrivato nella mattinata di oggi, lunedì 11 luglio, a Bad Leonfelden, la prima delle due tappe del ritiro che i granata svolgeranno in Austria fino alla fine di luglio, in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie A, 2022/2023: questo pomeriggio, Ivan Juric svolgerà insieme alla squadra il primo allenamento in territorio austriaco e Toro News, dà la possibilità ai suoi lettori di seguirlo in diretta.