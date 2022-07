Torino arrivato a Bad Leonfelden: pranzo e poi il primo allenamento

Il Torino è arrivato a Bad Leonfelden. La squadra di Ivan Juric è giunta in questa remota località dell’Alta Austria, sede della prima parte del ritiro precampionato che durerà fino al 22 luglio, alle 12.50, al termine di un viaggio durato circa tre ore. I granata sono partiti questa mattina da Caselle con un volo charter per Linz, capitale dell’Alta Austria, e da lì sono giunti a Bad Leonfelden in pullman.