LIVE! Spezia-Torino

Seguite con noi la diretta di Spezia-Torino, match valevole per la dodicesima giornata di Serie A

Il Torino di Ivan Juric si presenta allo stadio "Alberto Picco" per affrontare lo Spezia nella dodicesima giornata di Serie A. I granata, privi dell'ex di giornata Tommaso Pobega, sono chiamati a ripetere la prestazione vista con la Sampdoria per dare continuità e ottenere altri punti pesanti in campionato. Dall'altro lato c'è lo Spezia che vorrà invece invertire la rotta dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 3-0, per farlo si affiderà alla spinta del pubblico di casa.