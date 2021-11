Spezia-Torino, Linetty: “Tutti devono farsi trovare pronti, poi sceglie Juric”

Le parole di uno dei protagonisti della match nel prepartita della sfida contro i liguri

In attesa del fischio d'inizio di Spezia-Torino, Karol Linetty ha rilasciato alcune dichiarazioni sui temi caldi del match ai microfoni di DAZN. "Sappiamo che potevamo aver più punti, ma non dobbiamo pensare al passato bensì al presente. Siamo concentrati su questa partita perché vogliamo fare tre punti. - ha esordito il trequartista granata, che poi ha proseguito parlando delle sue prestazioni - Il gol? Mi manca, ma l’importante è la squadra, abbiamo vinto l’ultima e dobbiamo continuare così.". E infine: "La posizione di trequartista? In ogni ruolo abbiamo due-tre giocatori, tutti devono farsi trovare pronti e il mister sceglie chi ritiene più pronto"