LIVE! Torino-Empoli 0-1

Il Torino di Ivan Juric scende in campo nel lunch match della domenica per la nona giornata di Serie A, in cui è prevista la sfida contro l'Empoli. I granata, guidati in panchina da Paro vista l'assenza di Juric per squalifica, vogliono tornare a sorridere e a fare punti dopo le ultime tre giornate, anche l'Empoli vuole rialzarsi dopo la sconfitta subita per mano del Milan. In classifica le due squadre sono separate da soli tre punti: il Toro cercherà di tenere a distanza i toscani per evitare un aggancio in graduatoria.