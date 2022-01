LIVE! Torino-Fiorentina 3-0

Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Fiorentina, match valevole per la 21esima giornata di Serie A

GOL DI SINGO! Possesso del Toro che avvia l'azione da sinistra, Vojvoda serve Singo, che di testa non sbaglia. 1-0 per i granata

Check in corso al Var per possibile fuorigioco di Singo

Arriva anche la conferma: non c'è fuorigioco, Torino in vantaggio

Giallo per Djidi alla mezz'ora, prima ammonizione per i granata

Il Torino di Ivan Juric torna in campo per il primo match del 2022. Lo fa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, attesa allo stadio Olimpico "Grande Torino" per il match che andrà in scena alle ore 17. All'andata ad avere la meglio era stata la Viola per 2-1; i granata proveranno a riscattarsi tra le mura amiche al ritorno.