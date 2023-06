LIVE! Torino-Inter 0-1

Il Torino ospita l'Inter nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2022/23, una sfida molto importante per i granata che cercano i tre punti per garantirsi l'ottava posizione. I nerazzurri sono invece già certi di un posto nella prossima Champions League. I granata sono in buon momento e sono reduci dal netto successo per 0-4 ottenuto lo scorso turno a La Spezia ma la vittoria in casa manca dal mese di marzo. La formazione di Inzaghi ha vinto anch'essa la scorsa settimana con un 3-2 ottenuto a San Siro contro l'Atalanta.