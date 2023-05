LIVE! Torino-Monza 0-0

Seguite con noi la diretta testuale della sfida in scena all'Olimpico "Grande Torino"

Il Torino ospita il Monza nella 34esima giornata di Serie A, una gara che arriva dopo la vittoria in trasferta per 2-0 dei granata contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale. I brianzoli invece sono reduci dal pari ottenuto nella sfida contro la Roma. In classifica Torino e Monza occupano rispettivamente undicesimo e decimo posto, ma hanno gli stessi punti complessivi, 45: quindi è scontro diretto all'Olimpico "Grande Torino".